الرياضة سلال رمضانية من (بصمة اتحادي) للاعبي الاتحاد القدامى والعاملين في النادي

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جدة – البلاد تواصلًا لأنشطة (بصمة اتحادي) الاجتماعية ‏التطوعية، التي تؤديها سنويًا خلال ‏شهر رمضان المبارك، المتمثلة في زيارتها لبعض المنتسبين لنادي الاتحاد، وتهنئتهم بقدوم شهر رمضان، فقد زارت (بصمة اتحادي) عددًا من لاعبي الاتحاد القدامى وبعض العاملين في النادي بعيدًا عن أضواء الإعلام، وشاركتهم الفرحة بهذا الشهر الفضيل، وقدمت لهم السلال ‏الرمضانية.‏ الزيارة التي تمت بإشراف العضو المؤسس للبصمة ومسؤول اللجنة الاجتماعية هشام مليباري، وفريق العمل، كان لها أثرها الطيب على الجميع الذين أثنوا على هذا الجهد المبارك، ‏الذي يكشف عن المعدن الأصيل للاتحاديين، وخصوا (بصمة اتحادي) بشكرهم على ‏استمرار نشاطها وزياراتها ودعمها المعنوي لهم، سائلين الله، أن يبارك هذه الجهود ‏الخيّرة.