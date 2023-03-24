رونالدو ينفرد بلقب عميد لاعبي العالم بـ 197 مباراة دولية

جدة- البلاد

انفرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ولاعب النصر السعودي بلقب عميد لاعبي العالم، بعدما خاض مع منتخب البرتغال مباراته رقم 197 أمام منتخب ليشتنشتاين، التي انتهت برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى اللقاء رقم 197 مع منتخب بلاده في جميع المسابقات؛ ليعد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات متجاوزاً الكويتي بدر المطوع.

وقد حقق رونالدو عدة أرقام قياسية في هذا اللقاء منها..

– أصبح رونالدو عميد لاعبي العالم برصيد 197 مباراة متخطيًا الكويتي بدر المطوع بـ 196 مباراة.

– سجل النجم البرتغالى هدفه رقم 100 فى المباريات الرسمية على المستوي الدولي، كأول لاعب فى التاريخ يصل إلى هذا الرقم.

– وصل رونالدو إلى الهدف رقم 120 على المستوى الدولي خلال 197 مباراة.

– رونالدو نجح فى التسجيل على المستوى الدولى للعام الـ20 على التوالى، وذلك منذ هدفه الأول فى مرمى منتخب اليونان خلال نهائيات يورو 2004.