الرياض : البلاد

شهد مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرع جرس انطلاق حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري”، بحضور عدد من أصحابِ السموِّ والمعالي وقيادات الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم،الذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن.

وشهد انطلاق الحملة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ “مليار ريال” مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

وأكد الحقيل، أن هذه الحملة تأتي ثمرة رحلة التمكين التي انطلقت منذ إعلان رؤية المملكة 2030 وما تحقق من منجزات في القطاع الإسكاني والإسكان التنموي، بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق منجزات عدة على المستويات كافة، ومنها هذه الحملة التي تهدف إلى تأمين آلاف المساكن للأسر الأشد احتياجًا للمسكن وتحقيق أبعاد تنموية تعود على أبناء هذه الأسر.

وحظيت الحملة بدعم عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص؛كالهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، ومجموعة mbc، وقناة العربية، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة سمو العقارية، وشركة خزام العقارية، والعربية كشريك إعلاني؛وذلك إيمانًا بفكرة الحملة وأثرها، واستشعارًا من الجهات لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال هذا النموذج المبتكر في القطاع غير الربحي.

يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.