الملك وولي العهد يدشنان حملة “اكتتاب جود الإسكان” بتبرعين سخيين بـ 150 مليون ريال

البلاد : واس

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ،اليوم، حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ ( 150 ) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع سمو ولي العهد – حفظه الله – بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وقال “: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية”.