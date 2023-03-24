“الغذاء والدواء” تنصح بتجنب الاستهلاك المفرط للقهوة بعد الإفطار

البلاد- متابعات

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستهلكي القهوة إلى تنظيم كمية الشرب بعد الإفطار، لتجنب الأعراض المصاحبة للاستهلاك المفرط للكافيين.

وأكدت “الغذاء والدواء” بأن تناول كميات كبيرة من القهوة خلال فترة الإفطار من المحتمل أن تكون له آثار سلبية على صحة الصائم، وينصح بأن لا يزيد الاستهلاك اليومي للبالغ السليم من الكافيين عن 400 ملغم أي قرابة 15 فنجان قهوة سعودي بسعة 50 مل، فيما تنصح المرأة الحامل باستهلاك أقل من 300 ملغم يومياً.

ونوهت “الهيئة” على أهمية تجنب الاستهلاك المفرط للقهوة لما يصاحبه من أعراض في رمضان منها الأرق وتسارع نبضات القلب وكثرة التبول، ما يفقد الجسم السوائل اللازمة، ويسبب الصداع أحيانًا.

وأضافت الهيئة بأن شهر رمضان الكريم فرصة مناسبة للتقليل من الاستهلاك الزائد للكافيين من دون التعرض للآثار الجانبية غير المرغوب بها عبر التقليل منها تدريجياً، لأن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب الكافيين من صداع وقلق وعصبية.