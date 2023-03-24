إزالة مباسط ومزارع مخالفة بمكة المكرمة

البلاد- متابعات

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية تنفيذ حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مما أسفر عنها ضبط 1650 كجم من الخضراوات والفواكه، و 780 كجم من الخردوات والملابس و 65 عبوة سوبيا، حيث تم إتخاذ اللازم حيالها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

كما أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون الخدمات ‏بوكالة البلديات بالأمانة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعديات وبمشاركة لجنة المزارع، عدداً من المزارع المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي تُسقى بمياه الصرف الصحي، وتقدّر مساحتها بـ 8 آلاف متر مربع، والتي تم إزالتها إزالة كُلية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث أن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.