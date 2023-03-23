32 مشتركا من القراء والمؤذنين في أولى حلقات برنامج “عطر الكلام”

البلاد- متابعات

انطلق اليوم برنامج “عطر الكلام” الذي يبث منافسات مسابقة القرآن والأذان العالمية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي يتم بثها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهي واحدة من أبرز البرامج وأكثرها أهمية على مستوى العالم الإسلامي، وعدد من أقطار العالم.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من #عطر_الكلام؛ بلحظاتها التي ملأت قلوبنا بفضائل القرآن والأذان ✨❤️

انتظرونا غدًا في الحلقة الثانية على شاشة mbc ومنصّة شاهد 🌙 pic.twitter.com/Zr2TxqKDrC — عطر الكلام (@OtrElKalam) March 23, 2023

ولخصت الحلقة الأولى من البرنامج المخصص لأكبر مسابقة للقرآن والأذان على مستوى العالم تفاصيل النسخة الأولى للمسابقة، ومراحلها التي احتوت على منافسات كبيرة بين 32 مشتركا من القراء والمؤذنين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، كما تناولت الحلقة جانبا من حياة أصحاب المراكز الأولى بفئتي المسابقة بعد عام من فوزهم بالجوائز الكبرى، المغربي يونس غربي الفائز بالمركز الأول في القرآن الكريم، والتركي محسن كارا الفائز بالمركز الأول في فئة الأذان.

الفائزين بالنسخة السابقة ❤️

يقدمون بعض النصائح للمشاركين في النسخة الثانية من #عطر_الكلام ✨ pic.twitter.com/UFtC7gkAKA — عطر الكلام (@OtrElKalam) March 23, 2023

وتناول برنامج “عطر الكلام” في أولى حلقات موسمه الثاني الذي يعرض على قناة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية كيفية اختيار المشتركين هذا العام، حيث بدأ في استقبال طلبات الانضمام للمسابقة في الرابع من يناير الماضي عبر الموقع الإلكتروني، ومر المتسابقون بعدة مراحل إلكترونية تم فيها تقييمهم من قبل لجان تحكيم فرعية بلغ عدد أعضائها 120 محكّما، قاموا خلال الأشهر الماضية بتقييم قراءة وأذان أكثر من 50 ألف مشترك من 165 بلدًا، وانتهت المراحل الأولية بترشيح 50 متسابقا للمرحلة النهائية التي تقام في العاصمة الرياض.

وقبل البدء في المنافسات الأخيرة للمسابقة تمت تصفية المتسابقين من قبل لجنة التحكيم الرئيسية إلى 32 متسابقا، بواقع 16 متسابقا للقرآن، ومثلهم للأذان، يبدأ التنافس بينهم غدا في ثاني حلقات البرنامج هذا العام.

وعرّفت الحلقة الأولى للبرنامج المشاهدين بلجنة تحكيم المسابقة هذا العام، والتي يعد الدكتور فهد العندس أمينًا عاما لها، والشيخ عادل الكلباني مشرفًا عليها، ويتولى رئاستها الدكتور عبدالرحيم نبولسي من المغرب، ويشارك في عضويتها كل من البهلول أبو عرقوب من ليبيا، ومشاري العفاسي من الكويت، وأحمد منصور من مصر، وأحمد نحاس من المملكة العربية السعودية.

50 مشترك في النسخة الثانية يصلون للرياض لبدء التصفيات الأولية من #عطر_الكلام ✨ pic.twitter.com/bJZzZVyCer — عطر الكلام (@OtrElKalam) March 23, 2023

ويعد “عطر الكلام” أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن ورفع الأذان، وصاحب أكبر جوائز في هذا النوع من المسابقات، حيث يصل مجموع جوائزه أكثر من 12 مليون ريال، ويهدف لتعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واستحداث برنامج جديد لإبراز جماليات الأصوات في المقامات، وتكريم المبدعين والاحتفاء بالمواهب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان.