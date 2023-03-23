فنون الطهي تناقش نُظم الشراكات والبرامج

البلاد ـ الرياض

عقدت هيئة فنون الطهي مساء أمس، لقاءً مفتوحاً بعنوان “نُظم الشراكات في الهيئة”، وذلك بحضور عددٍ من المهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، إلى جانب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي؛ بهدف تعريفهم بالشراكات التي تنتهجها الهيئة، وأنظمة التعامل معها، وأثرها في تنمية القطاع.

واستهل اللقاء بالعرض التعريفي لاستراتيجية هيئة فنون الطهي التي تعتمد عليها جميع الشراكات المحلية والدولية لتنمية ودعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافةً إلى عرض البرامج التي تنبثق منها شراكات الهيئة، وهي: برنامج رفع جودة تصنيع منتجات فنون الطهي وتوزيعها، وبرنامج تطوير المكتبة الإعلامية والقصص المحلية الخاصة بفنون الطهي، وبرنامج البحث والتطوير والابتكار في منتجات وخدمات فنون الطهي السعودية، إضافةً إلى برنامج تعزيز وتطوير مفاهيم الطعام السعودي والمفاهيم السعودية في الطعام.

وتمتد هذه البرامج لتشمل برنامج الفعاليات المميزة لفنون الطهي السعودية، وبرنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطعام المحلية، وبرنامج تطوير القطاع المحلي والدمج في قوائم الطعام، وبرنامج الترويج الدولي ودبلوماسية الطعام وبرامج التبادل، وبرنامج المحافظة على تراث فنون الطهي، وبرنامج تطوير مهن فنون الطهي والترويج لها، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لسياحة الطعام في المناطق، وانتهاءً ببرنامج إنشاء سجل فنون الطهي وتحديثه والاعتراف به.

وتطرّق اللقاء إلى جانب توضيح طريقة طلب الشراكة الأحادية والمتعددة القطاعات، وآلية البدء بشراكة سواءً بمذكرة تفاهم أو بدونها، فضلاً عن استعراض أنواع الشراكات القائمة لهيئة فنون الطهي مع القطاع العام والقطاع الخاص؛ لترويج وتسويق الأطباق السعودية وثقافة الطعام المحلي.

يذكر أنّ هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة الدورية التي تقيمها هيئة فنون الطهي؛ بهدف فتح نافذةٍ اتصالية مع المهتمين في قطاع الطهي في المملكة، وتخلق من خلالها مساحة لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة به، سعياً من الهيئة إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي قد تواجه الممارسين والمستثمرين في هذا القطاع بالمملكة.