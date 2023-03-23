جهود الجمعية الاولى في تعزيز المسؤولية الاجتماعية

البلاد : متابعات

تأسست الجمعية الأولى عام 1383 هـ مسجلة برقم (1) من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي أول جمعية خيرية في المملكة وكانت نشأتها استجابة لاحتياجات المجتمع في ذلك الوقت ومواكبة للتقدم الحضاري والنهضة الحديثة التي شهدتها المملكة آنذاك. وبتأسيسها مهدت الجمعية الأولى الطريق أمام باقي الجمعيات الخيرية في المملكة لخوض المجال الاجتماعي الخيري.

تعد المسؤولية الاجتماعية الذراع الثالث من أذرع التنمية المستدامة وتحقيقا لذلك عملت الجمعية الاولى على تطوير استراتيجيتها للثلاث الاعوام القادمة لتعزيز دور القطاع الخاص عبر حلول مستدامة وشراكات فاعلة وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق هذا المفهوم على أرض الواقع والمساهمة في عملية التنمية المجتمعية، وأن تقدم المسؤولية الاجتماعية بمفهوم واسع وشامل.

وتفخر الاولى بكونها داعمة للشركات في مسؤوليتهم الاجتماعية متمثلة بشركاء نجاحها على مدار ثلاثة أجيال أبرزهم شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة ,شركة الجفالي, شركة تمر, ومجموعة الزاهد.

وأبرز مبادرات الاولى لعام 2023 لتحقيق هذا الهدف وجود شراكات استراتيجية مع عدة جهات وقطاعات محلية تدعم المنظمة وبرنامج جودة الحياة والبرامج التعليمية والتنموية مثل شركة نسما القابضة, شركة بن زقر, مؤسسة صفوان, شركة خالد احمد الجفالي, وشركة اسماعيل ابو داوود التجارية المحدودة. والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعمل على مشروع تسكين المنتقلين من الأحياء العشوائية, شركة الإطارات العربية للعمل على مشروع الدائرة بالتعاون مع امارة محافظة جدة ,وفندق الريتز كارلتون بجدة لإقامة سحور وفطور خيري لمنسوبي ومستفيدي الجمعية الأولى.

وحين نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية تعمل الاولى على تعزيز العمل الفردي الإنساني والتطوعي, وهو ما يقوم به الفرد من بذلٍ مالي، أو عيني، أو عطاءٍ فكري، أو جهدٍ بدني يُقدِّمه لخدمة المجتمع والوطن من باب تحمُّل المسؤولية المجتمعية من أعضاء وأفراد للجمعية في مسيرتها الخيرية على مدار 63 عاماً.

تعمل الاولى كذلك على تعزيز العمل التطوعي حيث أن آثاره تنعكس على الفرد ذاته أيضاً لتحقيق الثقة بالنفس وإثبات الذات، والشعور بتحقيق مكاسب دينية كبرى من خلال عقد الاتفاقيات مع فرق تطوعية, وتفعيل الساعات التطوعية للخبراء والطلاب في مختلف المراحل.

بالاضافة الى تدشين سفراء الاولى وهم نخبة من رموز الإعلام الاجتماعي والعاملين في مجالات خدمة المجتمع والمبادرات الاجتماعية المميزة.

وفي يوم المسؤولية المجتمعية تخص الاولى بالشكر لجميع سواعد الخير المساهمة في دعم القطاع الغير الربحي وتدعوا المؤسسات والجهات لنيل شرف المشاركة فى دعم هذا اليوم من خلال دعم القطاع الغير ربحي وتعزيز دوره التنموي لنهضة المجتمع والوطن.