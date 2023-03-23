الرياضة تتويج الفرق الفائزة بدوري الكليات في جامعة الأميرة نورة

الرياض- البلاد

توَّجت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الكليات الفائزة في دوري الكليات بالجامعة، بمشاركة 420 طالبة؛ من أجل تنمية المواهب الرياضية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية لدى الطالبات، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي والروح التنافسية. وحصلت على المراكز الثلاثة الأولى في كرة قدم الصالات (الكلية التطبيقية، كلية الآداب، كلية الخدمة الاجتماعية) وفي كرة الطائرة فازت (كلية الآداب، كلية الإدارة والأعمال، كلية الحاسب) بينما حصدت المراكز الأولى في كرة السلة (كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية الحاسب)، وعلى مستوى الألعاب الفردية، كُرمت أكثر من 100 طالبة مشاركة في (الكاراتيه، التايكوندو، الريشة الطائرة، الجودو، السهام، التنس الأرضي). ويُعدُّ دوري الكليات تمهيدًا واستعدادًا للحدث الرياضي الأكبر على مستوى الجامعة وهو “بطولة كأس الجامعة”، والمزمع إقامته شهر مايو من العام الحالي، وتعمل إدارة الشؤون الرياضية على تحقيق التميُّز الرياضي، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، ورفع مستوى الأداء الرياضي لدى الطالبات. وتأتي هذه الفعاليات انطلاقًا من مساعي إدارة الشؤون الرياضية لاستثمار أوقات فراغ الطالبات بما يعود عليهن بالنفع المعنوي والمادي، بالإضافة إلى دعم التوجهات الإستراتيجية للجامعة في توفير بيئة جامعية للأنشطة غير المنهجية، لتعزز مهارات الطالبات الرياضية، وتطور النشاط البدني لتعزيز حياة صحية وبدن سليم.