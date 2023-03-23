أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

الرياض – واس

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه -حفظه الله- يحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، التي نظمتها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

وسيقام الحفل في الساعة العاشرة في العاصمة الرياض بفندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والعلماء وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، وعدد من السفراء ومديري الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.

وسيقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وذلك مساء يوم غد الجمعة الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون في التوقيت ذاته..

وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية بأكثر من 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.

وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من (3000) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.