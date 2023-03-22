9.6 مليون م 3 من المياه يومياً لجميع مناطق المملكة

البلاد ـ الرياض

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لشهر رمضان، إذ ستوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 9.6 مليون متر مكعب يَوْمِيّاً فَي جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد اِرْتِفاعاً مَلْمُوساً في الطلب على المياه.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، وتخصيص فرق للتشغيل والصيانة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على جاهزية محطات التعبئة “الأشياب”.

وقال الشبل: من ضمن الاستعدادات والجاهزية التامة للشركة لاستقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد 8004411110 لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت الملائم.