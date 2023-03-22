15 جامعة سعودية تنافس في تصنيف (QS) العالمي

البلاد- متابعات:

أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق الجامعات السعودية نتائج متقدمة في تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية 2023، إذ تم إدراج 15 جامعة حكومية لتنافس الجامعات العالمية في هذا التصنيف للتخصصات الجامعية، مقارنةً بـ14 جامعة سعودية في تصنيف 2022.

في صدارة الجامعات السعودية في هذا التصنيف العالمي، جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، محققةً المركز الرابع عالمياً في تخصص هندسة البترول، والمركز التاسع عالمياً في تخصص هندسة التعدين والمعادن.

وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز (14) عالمياً في الصيدلة وعلوم الأدوية، وعدد آخر من التخصصات التي تميزت بها، فيما سجلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز (21) عالمياً في تخصص طب الأسنان.

وتصنيف (QS) أحد أهم 3 جهات للتصنيفات الدولية للجامعات، إذ يعتمد على معايير التطوّر والابتكار في الجامعات على مستوى العالم، وكذلك جهودها البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية، إضافةً إلى تقدير أصحاب الأعمال للجهود الأكاديمية في تعليم الطلبة وإعدادهم بأفضل شكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.