هزات أرضية تضرب نيودلهي

البلاد – وكالات

وقعت عدة هزات أرضية خفيفة اليوم الأربعاء في المناطق الواقعة شمال غرب العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكر المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل -في معرض تغريده على موقع التدوين المصغر تويتر- أن هذه الهزات ناجمة عن زلزال ليس قوياً، حيث بلغت شدته 2.7 درجة بمقياس ريختر، وأنه هز مناطق تقع على بعد 17 كيلومترًا شمال غرب نيودلهي.

وأضاف المركز أنَّه تمّ رصد هذا الزلزال عند خط عرض 28.66 درجة وخط طول 77.03 درجة وعلى عمق 5 كيلومترات.

وتفيد التقارير الإخبارية بأنَّ هذه الهزات تأتي بعد الهزات القوية التي تم الشعور بها الليلة الماضية من جراء الزلزال القوى الذي ضرب منطقة جبال هندو كوش النائية في أفغانستان، وتسببت في حدوث حالة من الذعر بين السكان عبر أنحاء الولايات الواقعة في الحزام الهندي الشمالي، واندفع سكان نيودلهي والمناطق المجاورة إلى الشوارع وهم في حالة من الذعر.

وذكر المركز الهندي لعلوم الزلازل أنَّ شدة هذا الزلزال بلغت 6.6 درجة بمقياس ريختر وأنَّه ضرب المناطق الواقعة على بعد 133 كيلومترًا جنوب شرق مدينة فيض آباد الأفغانية.