مواقع لـ 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

البلاد ـ مكة المكرمة

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك.

وأفاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المواقع تكفي لاستقبال قرابة 2,500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

وبين معاليه أن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة “للرجال والنساء”، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم، سائِلاً الله تعالى أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم، وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.

كما هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام، مضيفاً جاهزية الكوادر البشرية المؤهلين على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية.

وأكد معاليه على تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتمرين والمصلين، ليؤدوا نُسكهم بكل يسر وسهولة في الشهر الكريم، وينعم قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، الأجواء الروحانية، حيث يعيشون أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلا أدائهم المناسك.

إلى ذلك تنفذ وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية برئاسة شؤون الحرمين خمس مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن 17 برنامجاً تستهدف قاصدي المسجد الحرام، وزوار مكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام، وطلاب وطالبات العلم.



وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، أن المبادرات هي “مبادرة كنوز رمضانية وبرامجها نفحات رمضانية رقمية، وكنوز، ومبادرة في ظلال الحرم وبرامجها خُلق وهل هلاله وملتقى أهلاً رمضان، وليالي الطفل الرمضانية، والمسابقة الرمضانية، وتوعية الصيام والصحة في رمضان، ومبادرة متطوع وبرامجها مبادر وتطوعك حياة، ومبادرة سفراء الحرمين وبرامجها سفراء وحياكم وفوانيس، ومبادرة بناء وتنمية وبرامجها نعتز بخدمتكم ولقاءات رمضانية ومضات تاريخية لمكتبة الحرم المكي الشريف”.