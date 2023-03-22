مقهى التواصل يلتقي بالعمرانيين

البلاد ـ المدينة المنورة

نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم مؤخراً اللقاء الخامس لمقهى التواصل بالمدينة المنورة، وسط حضور عدد من المختصين والممارسين والمهتمين في القطاع.

وتطرق اللقاء إلى ميثاق الملك سلمان العمراني ورؤيته العمرانية الشاملة، التي تسهم في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى تبني القيم الرئيسية للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة والابتكار, بالإضافة إلى الممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور حول تبني منهجية الميثاق، بالإضافة إلى الحديث حول تعزيز الهوية العمرانية ومناقشة بعض الأمثلة العمرانية.

وتُعد مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ التي تهدف إلى تعزيز ودعم الممارسين وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة بمختلف مناطق المملكة؛ لتعريفهم عن الميثاق، والممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة فنون العمارة والتصميم في تعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع، وتحفيز مجتمع العمارة والتصميم، وذلك ضمن مساعيها وجهودها الحثيثة في تطوير هذا القطاع الإبداعي، وعكس ما تتميز به المملكة ثقافياً.