لأول مرة.. أطفال مشاهير يبهرون زوار جدة بعرض أزياء فريد

جدة – ماهر عبدالوهاب

افتتحت بيتي باتو، العلامة الفرنسية الشهيرة المتخصصة في ملابس الأطفال، أول متجر لها في المملكة العربية السعودية وذلك في مجمع البحر الأحمر (رد سي مول) بمدينة جدة. هذا وحضر حفل الافتتاح كل من السيدة كاثرين كورم كمون قنصل عام جمهورية فرنسا بجدة، إلى جانب الأستاذ عماد حسين، المدير العام لقسم الموضة في شركة الخياط للاستثمار، والأستاذ مارك أرديسون، المدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط.



ونظمت بيتي باتو عرض أزياء للأطفال يضمن آخر مجموعاتها للموسم، حيث تم عرضها من قبل أطفال من المؤثرين ومشاهير السوشيال ميديا السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

كما تحتفل بيتي باتو هذا العام بذكرى تأسيسها الـ ١٣٠ بالتزام متجدد تجاه قيم العلامة التجارية الرائدة في الجودة والمتانة، مما يعكس إلتزامها بالموضة العالية الجودة الخالدة. وسيتم الإحتفال بذكرى تأسيسها بإصدار مجموعة خاصة تشمل قمصان البحارة المصممة خصيصًا والقمصان المخططة والقمصان البريتونية بثلاثة ألوان دافئة ومرحة. تتوفر مجموعة بيتي باتو للأطفال بين الأعمار (يوم – 12)، بدءاً من المعاطف الأيقونية وحتى أطقم الأطفال الرضع الناعمة والبجامات المصنوعة من القطن العضوي.

ومن جهته صرح عماد حسين، المدير العام لقسم الموضة في شركة الخياط للاستثمار قائلاً: “نحن متحمسون جدا لجلب إحدى العلامات التجارية المرموقة لدينا “بيتي باتو” إلى المملكة لتوفير تجربة تسوق استثنائية لعملائنا الكرام من خلال منتجات عالية الجودة. هذا العام، سنقوم بتعزيز موقعنا في المملكة، مع فتح متاجر جديدة في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق الموقع الإلكتروني خاص بالعلامة التجارية لتقديم تجربة تسوق فريدة”.

ومن ناحيته أوضح مارك أرديسون، المدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط: “نحن سعداء جداً للإحتفال بالافتتاح الكبير لمتجر بيتي باتو الجديد في المملكة، وذلك بفضل فريق شركة الخياط للاستثمار الذي يعد شريكًا استراتيجيًا وموثوقًا لدينا. بفضلهم، نستطيع تقديم منتجات بجودة عالية ومريحة ودائمة لعلامتنا الفرنسية الراقية لملابس الأطفال والرضع إلى المستهلكين السعوديين، ولدينا طموحات كبيرة لهذا السوق الواعد”.

ويأتي متجر بيتي باتو الجديد في إطار التزام شركة الخياط للاستثمار بالسوق السعودي، حيث يهدف الفريق إلى توسيع وجود بيتي باتو في المملكة خلال عام ٢٠٢٣. وسترفع المجموعة الأنيقة والمستدامة من ملابس الأطفال مستوى تجربة التسوق للعائلات في المملكة العربية السعودية، وستسمح للأطفال بالنمو بشكل مريح واستكشاف العالم بثقة وإبداع لا حدود لهم. نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات الفريدة للسوق السعودي، ونحن سعداء للإعلان عن خططنا لتوسيع عروضنا التجارية بعلامات تجارية إضافية تعكس أعلى المعايير في الجودة والتميز.