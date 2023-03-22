فوائد صحية مذهلة للمشي.. تعرف على بعضها

البلاد- متابعات

يمكن أن يوفر المشي العديد من الفوائد لصحتك العامة ورفاهيتك لأنه أحد أكثر أشكال التمارين التي يمكن الوصول إليها والمتاحة بسهولة يوميا.

ومن الفوائد التي تعود عليك من ممارسة رياضة المشي وفقا لموقع ” onlymyhealth” هي:

1- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية:

المشي هو شكل ممتاز من التمارين القلبية الوعائية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك، يمكن أن يساعد المشي بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى عن طريق تقوية القلب والدورة الدموية، يمكن أن يساعد المشي أيضًا في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهما عاملان خطران مهمان للإصابة بأمراض القلب.

2-يعزز المزاج ويقلل من التوتر:

أثبت المشي أنه وسيلة فعالة لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، لقد وجدت الدراسات أن المشي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وكذلك تحسين المزاج العام والرفاهية، يمكن أن يكون المشي في الهواء الطلق في الطبيعة مفيدًا بشكل خاص لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، حيث يمكن أن يوفر إحساسًا بالهدوء والاسترخاء.

3-يساعد في إنقاص الوزن وإدارته:

المشي هو تمرين منخفض التأثير يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن، اعتمادًا على سرعة المشي وشدته ، يمكنك حرق ما بين 100 إلى 300 سعرة حرارية في الساعة، يمكن أن يساعد المشي أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، يمكن أن يساعد المشي المنتظم أيضًا في الحفاظ على وزن صحي عن طريق منع زيادة الوزن وتقليل مخاطر السمنة.

4-يحسن صحة المفاصل وحركتها:

يمكن أن يساعد المشي في تحسين صحة المفاصل وحركتها، خاصة في الركبتين والوركين، يمكن أن يساعد المشي في تقوية العضلات حول مفاصلك ، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة وتحسين الحركة، يمكن أن يساعد المشي أيضًا في تقليل الالتهاب والتصلب في المفاصل، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو حالات المفاصل الأخرى.

5- يزيد الطاقة والقدرة على التحمل:

يمكن أن يساعد المشي بانتظام في زيادة مستويات الطاقة لديك وتحسين القدرة على التحمل، كما أنه يحسن لياقة القلب والأوعية الدموية، مما يجعل المهام والأنشطة اليومية أسهل، يمكن أن يزيد أيضًا من تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، مما يقلل من التعب ويحسن القدرة على التحمل.

6-يحسن نوعية النوم:

يمكن أن يحسن المشي من جودة نومك. يمكن أن تنظم التمارين المنتظمة ، بما في ذلك المشي، دورة النوم والاستيقاظ في جسمك، مما يساعدك على النوم بشكل أسرع والاستمرار في النوم لفترة أطول، يمكن أن يساعد المشي أيضًا في تقليل التوتر والقلق، اللذين يمكن أن يكونا مساهمين رئيسيين في اضطرابات النوم.

7- يعزز جهاز المناعة:

يمكن أن يساعد المشي أيضًا في تعزيز جهاز المناعة لديك. يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة، بما في ذلك المشي، في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء المسئولة عن مكافحة العدوى والمرض، كما أنه يحسن الدورة الدموية والتدفق اللمفاوي ، مما يساعد على إزالة السموم والفضلات من الجسم.