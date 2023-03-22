فوائد الزبادي في السحور.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

السحور يعد من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، ويعد الوجبة الأساسية التي تساعدنا على الصيام دون الشعور بالتعب والمشقة، وأيضا تعمل على تعزيز صحة الجسم وإمداده بالنشاط والحيوية والطاقة.

الزبادي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إمداد الجسم خلال شهر رمضان بالعديد من الفوائد المهمة التي تسهل عليك الصيام، منها:

-يحتوى الزبادي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويحمي من نقص هذا العنصر المهم، وأيضا يعمل على الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

-الزبادي يحتوي علي نسبة عالية من فيتامينات “ب”، الذي من دوره يحمي من أمراض القلب.

-يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أبرز فوائد تناول الزبادي، فهو يعمل علي تقليل فرص الإصابة بالسمنة.

-الزبادى يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير فى هضم الطعام والتخلص من التخمة والحموضة.

وإذا تم إضافة الفواكه لكوب الزبادي فإنه يساعد على الشبع أثناء فترة الصيام وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الجفاف والعطش طوال اليوم.