تضاعف حملات معالجة التشوه البصري

البلاد ـ الرياض

ضاعفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات معالجة عناصر التشوّه البصري، وذلك في المناطق ذات الأولوية، وجرت عمليات المسح الميداني خلال الشهر الجاري باستخدام تقنيات المصورات الحديثة، وتحليل المصورات عبر مكون الذكاء الاصطناعي؛ للتعرف على مظاهر التشوه البصري بالمناطق ذات الأولوية وتوجيهها من خلال المنصات المستخدمة إما للمعالجة أو لإيقاع المخالفة.

وقد حُدِّدَت المناطق ذات الأولوية بناءً على تحليل موضعي، ومعايير توضِّح أهمية مُعالجة هذه المناطق بصفتها مناطق ومحاور لها الأثر البالغ على المشهد الحضري في المدينة.

وأظهرت نتائج المسح إجمالي رصد مشاهد إيجابية بـ 429 ألف مشهد، أما مشاهد التشوه، فهي كما يلي: رصد تشوه السيارات التالفة 326، رصد تشوهات أعمدة الإنارة 577، رصد تشوه الحواجز الخرسانية 5575، رصد تشوه تسوير المباني 3168، رصد تشوه مخلفات البناء 5007.

وجاء المسح مُعَزَّزاً لِمكتسبات الحملة الرقابية الموجهة، التي انطلقت بداية العام، حيث بلغ عدد الزيارات 132 ألف زيارة غطَّت أكثر من 29 ألف موقع “رخص”، وتم رصد أكثر من 28 ألف مخالفة تشوّه بصرياً بمشاركة 3880 مُراقَباً.