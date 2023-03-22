تدشين المعايير الأكاديمية الجامعية

البلاد ـ الرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس لقاءً “عن بعد” بعنوان “المعايير الأكاديمية التخصصية – المرحلة الأولى 13 تَخَصُّصاً”.

ويهدف اللقاء لتقديم وصف لمبادرة رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية”، والآثار التطويرية المترتبة على هذه المبادرة، ومن أبرزها تأمين مستقبل الكوادر في مختلف التخصصات، وعن إسهاماتها في ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم. كما دُشِّنَتِ المعاييرُ الأكاديميةُ التخصصيةُ للتخصصات المستهدف عقد اختبارات معيارية لها وآلية تطبيق الاختبارات المعيارية “جاهزية”، التي ستعقد في نهاية شهر مايو 2023م، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها.

وشملت التخصصات المستهدفة في المرحلة الأولى: “المالية، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، المخاطر والتأمين، المصارف والأسواق المالية، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي”.

شارك في اللقاء ممثلي عدد من الجهات؛ كقطاع العلوم الإدارية، ومنها: “وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مركز المهارات المالية، هيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية، البنك الأهلي السعودي، شركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين”، ومن قطاع علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مثل: “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي-سدايا، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات-سايت، والأكاديمية السعودية الرقمية” بالإضافة إلى وكلاء وعمداء الجودة وعمداء الكليات ومنسوبي البرامج ذات العلاقة في الجامعات والكليات الوطنية، حيث بلغ عدد الحضور ما يقارب 500 مختص من الجامعات والكليات والجهات الوطنية ذات العلاقة.