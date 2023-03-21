140 مستكشفاً إيطالياً يقودون 3 وجهات سياحية

البلاد – الرياض

انطلق 140 مستكشفًا إيطاليًّا إلى 3 وجهات سياحية عبر أراضي المملكة، بعد فوزهم في رحلة (mystery flight) ، حيث لا يعرف المسافرون الفائزون فيها عن وجهتهم إلا بعد الهبوط والوصول إلى الوجهة النهائية.

وبدأت الرحلة التي تحمل اسم “الرحلة الغامضة “، من مطار البندقية الإيطالي الدولي “ماركو بولو” (Venice Marco Polo Airport) منذ أوائل مارس الجاري، حاملة على متنها 140 إيطاليًّا فائزًا بالجائزة، مبرزةً عبارة “المفاجأة الكُبرى”، لتخبر الفائزين أن رحلتهم ستتجه إلى استكشاف الوجهات والتجارب السياحية في المملكة العربية السعودية، خاصةً أن عددًا كبيرًا منهم لم يسبق له زيارتها من قبل، وهو ما شكَّل لهم فرصة العُمر بحسب الكثير منهم، لمعايشة تجربة الحفاوة السعودية وضيافتها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المهلة، الأمر الذي يجعل منها واحدة من الوجهات العريقة المفعمة بالتنوع الجغرافي والتاريخي والثقافي والطبيعي، والمناخي.

ووصل ” السياح الإيطاليون ” المملكة وتحديدًا إلى ” القلب النابض ” الرياض، و”واحة النخيل ” الأحساء، و” حاضرة الدمام”،التي تتميز بإطلالات لا نهاية لها على الخليج العربي الهادئ،المعروفة بحدائقها الخضراء المورقة، وواجهاتها البحرية متجددة الهواء، وشواطئها الرملية، من خلال برنامج سياحي متكامل أعد على مدار 5 أيام؛ من أجل تعريفهم بأبرز ما تتضمنه الوجهات السياحية السعودية الثلاث، من تجارب ومواقع مختلفة؛ شملت : الدرعية، وقصر المصمك العتيق الشامخ وسط مدينة الرياض (بُني في القرن 14 الهجري)، وزيارة بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد، والاستمتاع بالتزلج على الرمال بإحدى المخيمات البرية، وقيادة الدراجات الرباعية على الكثبان الرملية، وتجربة ركوب الجمال والخيل العربية الأصيلة، فضلًا عن تجربة الطعام السعودي المتنوع، وغيرها.