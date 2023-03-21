هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق دورة رمضان.. والحارثي: محتوى محلي بمعايير عالمية بالشاشة السعودية

البلاد ـ الرياض

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023م، بحضور معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعددٍ من الإعلاميين والمثقفين، في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، في كلمته خلال الحفل: “في البداية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وتعودنا في كل عام أن نلتقي بكم لاستعراض دورتنا البرامجية الرمضانية، لأنكم شركاء النجاح، ونتمنى أن نقدم ما ينال رضا ذائقة المشاهد”.

وأضاف أن استعدادات الهيئة منذ نهاية شهر رمضان الماضي، من خلال فرق عمل تعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم محتوى مميز، لا سيما أن شهر رمضان يعتبر موسماً للقنوات التلفزيونية، مشيراً إلى أن المحتوى المقدم من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون يعتمد على المحلية، لكنه بمعايير عالمية، “خصوصاً أن المحلية رهان ننافس به، ووجود إرث محلي غني لدينا في المملكة”.



وتضمنت الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اهتماماً بمسار ابتكاري في تقديم أعمال إنسانية مختلفة، إذ يحقق النجم فايز المالكي أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية عبر برنامج “أمنية”، بينما يسلط برنامج “خيرها بناسها” الضوء على القصص الإنسانية لأبرز الشخصيات السعودية العاملة في القطاع الخيري. ويعود برنامج “مراحل” للإعلامي علي العلياني عبر موسمه الثاني على شاشة SBC، بعد أن حقق في موسمه الأول نجاحاً كبيراً ومشاهدات مليونية، بينما يحاور النجم سامي الجابر ضيوفه في برنامج “ذات” في موسمه الثاني على شاشة السعودية، بعد ما حقَّق البرنامج في موسمه الأول نجاحاً واسعاً.

وتقدم الهيئة عدة برامج دينية أهمها برنامج “مساجد تاريخية” الذي يرصد البعد الهندسي والإنشائي للمساجد التاريخية المطورة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وتوقف الهيئة الحياة الثقافية والاجتماعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر برنامج “عين على مكة والمدينة”.

وفي الجانب الاجتماعي، يبث برنامج نخوة، الذي يعتمد في كل حلقة على أحد المشاهير الذي يتنكر تعيش في حالة الظلم أو سوء المعاملة، ويختبر ردود فعل الناس حول ما يتعرض إليه، حيث يحظى الأكثر إنسانية بمفاجأة من الشخص المشهور الذي يحتفل بنخوته، ويكشف عن هويته في أثناء الحدث، في وقت يبث برنامج إعمار الأرض لتسليط الضوء على المشاريع التي تقوم برعايتها المملكة في الخارج. ولم تغفل الدورة البرامجية الجديدة برامج المسابقات، لذلك سيكون المشاهد على موعد مع المسابقات عبر برنامجي “المطانيخ” من تقديم الثنائي الكوميدي هشام الهويش وشيماء سيف و”الكاش في الطريق” من تقديم مشاهير التيك توك المشاري العتيبي وسبايكي والفنانة هبة حسين.