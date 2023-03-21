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فلكية جدة: غداً بداية فصل الربيع

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1444 هـ      21 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الاعتدال الربيعي يحدث يوم غد الثلاثاء، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي. وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عامودية على منطقة الاستواء، وتتوزع الحرارة والإضاءة على نحو متساو على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة شمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة. وأشار إلى أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس وهو أيضاً علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس “ظاهرياً” خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء، مبيناً أنه وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري، وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي، وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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