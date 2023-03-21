الرياضة

طائرة الأهلي تحلق في صدارة دوري جاهز.. والهلال يتفوق على النصر

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1444 هـ      21 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

عائض الدهاس – جدة

عزز الأهلي صدارته لدوري جاهز للكرة الطائرة بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، وجاءت نتائج الأشواط 25/21، 25/19 ، 25/22؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منافسه الهلال 45 نقطة الذي تغلب بدوره على النصر بثلاثة أشواط نظيفة 25/19، 26/24، 26/24.

كما فاز الاتحاد على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/22، 23/25 ، 25/21، 28/26. ونجح أبها في كسب لقائه أمام اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة 25/16،25/21، 25/14. وفاز ضمك على الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/13، 25/23، 25/20.

وفي مباراة مثيرة وممتعة امتدت إلى خمسة أشواط تمكن الفيصلي من الفوز على الخليج 3/2؛ حيث جاءت نتائج الأشواط 25/20 ، 17/25، 25/13، 19/25،7، 7/15، ومع نهاية الجولة الثامنة عشرة يتصدر الأهلي الترتيب بـ51 نقطة والهلال في المركز الثاني بـ45 نقطة والابتسام ثالثًا بـ37 نقطة، والفيصلي بالمركز الرابع بـ 32 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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