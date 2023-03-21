طائرة الأهلي تحلق في صدارة دوري جاهز.. والهلال يتفوق على النصر

عائض الدهاس – جدة
عزز الأهلي صدارته لدوري جاهز للكرة الطائرة بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، وجاءت نتائج الأشواط 25/21، 25/19 ، 25/22؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منافسه الهلال 45 نقطة الذي تغلب بدوره على النصر بثلاثة أشواط نظيفة 25/19، 26/24، 26/24.
كما فاز الاتحاد على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/22، 23/25 ، 25/21، 28/26. ونجح أبها في كسب لقائه أمام اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة 25/16،25/21، 25/14. وفاز ضمك على الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/13، 25/23، 25/20.
وفي مباراة مثيرة وممتعة امتدت إلى خمسة أشواط تمكن الفيصلي من الفوز على الخليج 3/2؛ حيث جاءت نتائج الأشواط 25/20 ، 17/25، 25/13، 19/25،7، 7/15، ومع نهاية الجولة الثامنة عشرة يتصدر الأهلي الترتيب بـ51 نقطة والهلال في المركز الثاني بـ45 نقطة والابتسام ثالثًا بـ37 نقطة، والفيصلي بالمركز الرابع بـ 32 نقطة.