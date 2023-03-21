خبراء يقدمون وصفات لـ«تحقيق السعادة»

البلاد ـ جدة

تفاعل خبراء وأكاديميون مع حصول السعودية على المركز الثاني في قائمة أكثر شعوب العالم سعادة، خلال الحفل الذي نظمته المنصة السعودية في جدة، أمس بالتعاون مع نادي الموظفين الاجتماعي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة 2023.

واحتفى المشاركون في النسخة الثانية من اللقاء الذي أقيم تحت عنوان “الطريق إلى السعادة” بحضور المستشار الاقتصادي والقانوني السيد هاني الجفري، والسفير فهد المنصوري، بنتائج الاستطلاع الذي كشفت عنه شركة “إبسوس” العالمية، وقدم كوكبة من الخبراء والخبيرات في علم النفس والمجتمع والعلاقات البشرية والسلوك التنظيمي ممثلين في الدكتور خالد ثابت العرابي، وصالح أبكر، وتمارا قزاز، وخلود المرغلاني، مجموعة من التوصيات للوصول إلى حالة الرضا الكامل في الحياة والعمل، وشارك في الملتقى جمع غفير من الأكاديميين والمهتمين والمختصين في مجالات متنوعة.

واعتبر المدير التنفيذي للمنصة السعودية حامد العطاس أن الهدف الرئيسي للقاء هو صناعة الابتسامة على وجوه الجميع، والتعرف على الطرق الكفيلة بالوصول إلى السعادة، وقال: “لن نكتفي بالتعرف على كيمياء أو وصفة السعادة، بل يرسم الملتقى الطريق نحو السعادة الأسرية، والسعادة الوظيفية.