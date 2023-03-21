جاهزية تامة لاستقبال ضيوف الرحمن.. والحج: لا يلزم الحجز للصلاة بالحرمين في العشر الأواخر

البلاد ـ مكة المكرمة

قالت وزارة الحج والعمرة، إن الصلاة بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لا يلزمها وجود تصريح.

وذكر حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة –عبر تويتر- رَدّاً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص لافتة النظر إلى أنه” لا يلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وقال المواطن في استفساره: هل الدخول للحرمين للصلاة في العشر الأواخر من رمضان، يحتاج إلى تصريح؟ في السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج، أنه لأداء العمرة أو زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا”، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا بأنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

وأبان الدكتور السديس، أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، حيث يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتي شاركت فيها الوكالات جميعهن بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

ولفت الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، سائلًا العون والتوفيق للعاملين جميعهم في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا. إلى ذلك أنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج 60 حلقة تلفزيونية وإذاعية، سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.



وأضاف: تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وَتَحْقِيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.