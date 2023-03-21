المواصفات: أبعدوا البطاريات عن أطفالكم

البلاد ـ الرياض

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من خطورة ترك الأطفال يلعبون بالبطاريات التي تكون غالباً في الألعاب، كون ابتلاعها قد يؤدي إلى أزمات صحية تصل إلى الوفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس وائل الذياب، أن تلك البطاريات قد تُشكل خطراً على الصحة، وتؤدي إلى الوفاة، مشيراً إلى أن غالباً ما تكون البطاريات داخل الألعاب، ويتم إغلاقها بشكل محكم بحيث يصعب على الطفل الوصول لها.

ونوه في مقطع فيديو نشرته الهيئة تحت شعار “حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة”، إلى ضرورة إبعاد البطاريات المُستبدلة بالألعاب عن متناول الأطفال تماماً حفاظاً على سلامتهم، مع الابتعاد عن اقتنائها وإعطائها للأطفال للعب بها.

ودلل استشاري جراحة الأطفال بجامعة الملك سعود الدكتور، عبدالله الشهري، على خطورة هذا الأمر بحالة طفل 3 سنوات، وتسبب ابتلاعه بعض الكرات المغناطيسية الموجودة بالألعاب في اختراق جدار الأمعاء الدقيقة، ومن ثم إجراء عملية جراحية له باستئصال جزء كبير من أمعائه.