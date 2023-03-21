اختتام مهرجان بحر من الأفلام

البلاد ـ جدة

تشهد جامعة عفت، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان “عفت” لأفلام الطلبة الدولي في دورته العاشرة للمهرجان تحت شعار “بحر من الأفلام”، وذلك بحضور ورعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة “عفت” والدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة “عفت”، والدكتورة ميرفت شومان وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء وعميدات وسفراء وسفيرات جامعة “عفت” وجميع ضيوف شرف المهرجان. يبدأ الحفل بالنشيد الملكي السعودي، ثم تتولى الفقرات التي تقدمها عريفة الحفل الإعلامية السعودية سها الوعل عن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة “عفت” وهي الأولى والوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تمنح درجة البكالوريوس في الفنون السينمائية. ولكن ولأول مرّة تم إفساح المجال لاستقبال إنتاجات الطلبة من جميع أنحاء العالم في مجالات الفنون السينمائية من أفلام قصيرة ورسوم متحركة وأفلام وثائقية وإبحار وإبهار في عالم أفلام الطلبة لعكس مختلف الثقافات والرؤى. كما سيتم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، والتي سيتم الإعلان عن أسمائها في الحفل، وهي تتمثل في جائزة أفضل فيلم روائي طلابي دولي مقدّمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي يقدمها عماد إسكندر مدير صندوق البحر الأحمر للأفلام، ويتسلمها يام فدا الطالبة بقسم الفنون السينمائية بجامعة “عفت”. وهناك جائزة أفضل فيلم وثائقي طلابي دولي مقدّمة من جامعة “بورنماوث” للفنون البريطاينة يقدمها بول جوخ، ويتسلمها عيسى حافظ الطالب من قسم الفنون السينمائية بجامعة “عفت”. أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي دولي مقدّمة من جامعة “عفت” فيقدمها الدكتور، محمد صبحي من مدرسة الفنون السينمائية بجامعة “عفت”، وتتسلمها سيرين سلطان الطالبة بقسم الفنون السينمائية، كما أن هناك جائزة أفضل فيلم روائي طلابي سعودي مقدمة من فيلم “العلا” تقدمها قرة العين عبد الوهاب، وجائزة أفضل فيلم وثائقي طلابي سعودي مقدمة من “نجوم” وتقدمها ندى الشيباني، فضلاً عن جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي سعودي مقدمة من شركة “تام” يقدمها الدكتور عبد الله الدماك.

وجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور، ويقدمه في فيصل بالطيور.