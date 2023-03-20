خرير الماء يطرب عشاق الطبيعة

البلاد ـ الباحة

تختالُ منطقة الباحة هذه الأيام بجمال طبيعتها عقب هطول الأمطار الغزيرة على محافظاتها، حيثُ ظهرت أمام أعين زوارها بِحُلةٍ خضراء توشحت بها سهولها وجبالها، بجانب مشاهد حية لجريان المياه بين الأودية مشنّفة بخريرها آذان عشاق الطبيعة البِكر. ومن أشهر وديان منطقة الباحة وادي “ثراد” الواقع في الجهة الشرقية من محافظة العقيق بالمنطقة، حيثُ يكتسب الوادي العديد من المقومات الزراعة والسياحة في ظل ما يتميز به من وجود الآبار والتربة الخصبة، ويكتنز الوادي بكثيرٍ من الأشجار الطبيعية منها: السدر، والطلح، والعرعر، إضافةً إلى موقعه الجاذب للعديد من أهالي وزوار المنطقة.

ويجذب وادي “ثراد” العديد من العائلات والشباب للاستمتاع بخرير الماء الزلال البارد، وقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة الخلابة، تارةً يستظلون بأشجار الطلح والسدر، وأخرى في الهواء الطلق النقي الممزوج بذرات الماء، ويستنشقون رائحة الطبيعة من أشجار الوادي العطرية المميزة، وإعِدادهم وجباتٍ منوعة في أجواء برية خالية من التكّلف، فضلاً عن تواجد الكثير من مُلاّك المواشي للرعي، والنحالين، نظراً لما تنعم به جنباته من النباتات والحشائش، ووجود العنصر الأساسي للحياة.

وأعرب عددٌ من الباحثين عن نسمة الطبيعة على جنبات الوادي عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المنوعة مابين جريان المياه والغطاء النباتي، ورائحته التربة المُبللة.