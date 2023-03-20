التخلص من التدخين بالعلكة والأدوية

البلاد ـ الرياض

قال استشاري أمراض الصدرية والمناظير الدكتور ريان المصلي، إن المدخن يستطيع أن يقلع عن التدخين من يوم واحد، مُشِيراً إِلى أن هناك فرصة كبيرة بحلول قرب شهر رمضان أن يخفف الإنسان من عملية التدخين.

وأكد أن المدخنين إلى حد بعيد، هم فئة خاصة يتم التعامل معهم من خلال أدوية وعلكات، للتخلص من عملية التدخين بشكل تدريجي.

يشار إلى أن أضرار التدخين والشيشة والمعسل لا تقتصر على الإصابة بالسرطان على المدى البعيد، وإنما ينتج عنها على المدى القريب تشوه الجنين إذا كانت الأم مدخنة وضعف الخصوبة لدى الرجال وحدوث العقم إلى جانب الإصابة بسرطان الفم والرئتين.

ومع العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، فإن العزيمة والإرادة هما العلاج للإقلاع عن التدخين، ثم يأتي بعد ذلك استخدام بدائل النيكوتين التي تساعد على التخلص منه على هيئة لاصقات وعلك وحبوب.