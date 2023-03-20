«التخصصات الصحية» تكرم الفائزين بمسابقة جمعية القلب الأمريكية

البلاد – الرياض

كرمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، متدربي برنامج زمالة أمراض القلب لدى الكبار في البورد السعودي الذين حققوا المركز الأول باسم المملكة في المسابقة العلمية في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية في نيوأورلينز.

والتقى الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين الثلاثة وهم: الدكتور محمد الحسن متدرب زمالة أمراض القلب لدى الكبار في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، والدكتور إبراهيم الحربي متدرب زمالة أمراض القلب لدى الكبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والدكتور أحمد الهيضل متدرب زمالة القلب لدى الكبار في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، يرافقهم ممثل الجمعية في السعودية الاستشاري أول قسطرة الشرايين والصمامات الدكتور محمد بلغيث البارقي، ورئيس برنامج تدريب القلب للكبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أحمد المصطفى.

ورفع الأمين العام للهيئة التهنئة للقيادة الرشيدة – حفظها الله- على ما تحقق من إنجاز باسم المملكة في محفل عالمي علمي ليبرز كفاءة متدربي برامج البورد السعودي التي تحتل مكانة مهمة على المستوى العالمي من حيث جودة التدريب والمخرجات، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للتعليم الصحي بالمملكة، مقدماً شكره إلى اللجنة العلمية وعلى رأسهم رئيس اللجنة العلمية لأمراض القلب لدى الكبار الدكتور فواز المطيري.

ونوه الأمين العام للهيئة، إلى مكانة التدريب الصحي وأهميته في رفع جودة الرعاية الصحية، مقدماً شكره وتقديره لوزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على جهوده التي يبذلها حتى تتحقق هذه الإنجازات واهتمامه الحثيث بمخرجات برامج البورد السعودي.

وأضاف الأمين العام خلال لقائه الفائزين أن التدريب الصحي حقق قفزات نوعية من ناحية جودة التدريب والمخرجات، واليوم نرى أبناءنا يعكسون هذا التطور في إنجاز غير مستغرب عليهم، نظراً إلى أن برامج البورد السعودي تضاهي برامج التدريب الصحي الدولية.