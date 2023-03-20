الرياضة الأهلي يحقق كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات العمرية

جدة- البلاد

حقق نادي الأهلي كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية، التي أقيمت منافساتها على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة. حيث حلّ نادي الأهلي في المركز الأول بـ 309 نقاط ونادي الهلال ثانياً بـ 246 نقطة، وجاء جبة ثالثاً بـ 157 نقطة. وشارك في البطولة 40 لاعباً من سبعة أندية هي: الأهلي والهلال وجبة والشباب والأغر وجبة والرياض والوحدة، بقيادة 8 حكام. وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس، وصناعة واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.