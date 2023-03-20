اعتماد مسؤولي احترام ملكية فكرية

البلاد ـ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أمس، اعتماد 104 مسؤولي احترام ملكية فكرية في مختلف الجهات. وأضافت أن ذلك جاء بعد اجتيازهم برَنامَجاً تَأْهِيلِيّاً اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز السويلم، إن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية هي رفع الوعي، وإيجاد سياسة ملكية فكرية في الجهة، ورفع مستوى الالتزام بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية من خلال المراجعة الذاتية.

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة شارك فيها 69 جهة حكومية، اعتمدوا من خلالها 76 مسؤول احترام ملكية فكرية، مُضِيفاً أن مسؤولي الدفعة الأولى ساهموا في رفع مؤشر نسبة وعي الجهات الحكومية بالملكية الفكرية بنسبة 10 % عن خط الأساس الذي تم قياسه في بداية المسار من خلال أكثر من 263 رسالة توعوية، وإعداد 57 بَرْنامَجاً تَدْرِيبِيّاً لمنسوبي هذه الجهات. وأكد الدكتور السويلم على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية في الجهات الحكومية وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص.