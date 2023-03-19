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50 فرقة لرصد تجمعات الأمطار بالطائف

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1444 هـ      19 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الطائف

أهابت أمانة الطائف الأهالي والزوار بالابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمستنقعات التي شكلتها الأمطار على أنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة أنها قامت بتهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية لضمان انسيابية تدفق السيول خلال هطول الأمطار.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي مشيراً إلى أن الأمانة سيّرت فرق لرصد تجمّعات المياه والتعامل معها ووضعت 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية.

ودعا المواطنين والمقيمين من أهالي الطائف إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو تجمعات مائية عبر هاتف البلاغات البلدية 940.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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