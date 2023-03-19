غدا .. عرض 3 أفلام لطالبات سعوديات في سينما حي الجميل بمهرجان أفلام الطلاب السينمائي الدولي

البلاد – متابعات

ضمن فعاليات مهرجان أفلام الطلاب السينمائي الدولي في دورته العاشرة، “بحر من الأفلام” (A sea of Films) ، سيعرض 6 أفلام غدا الاثنين في سينما حي جميل بجدة، يتخللها حواراً مع المخرج المصري عمرو سلامة تديره الإعلامية السعودية سهى الوعل بحضور د. أسماء إبراهيم عميدة كلية العمارة بجامعة “عفت” ود محمد. غزالة رئيس مدرسة السينما بالجامعة.

وتتنوع الأفلام الستة التي ستعرض بين الرسوم المتحركة والخيال والوثائقية، منها ثلاثة أفلام سعودية من صناعة طالبات سعوديات من جامعة “عفت”، ويحمل الفيلم الأول عنوان ” صوتك فقط”، وهو وثائقي من إخراج رنا مطر يصور حياة سوداني يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل في إسطبل خيل منعزل في ذهبان بالمملكة العربية السعودية، ويحاول الاتصال بأسرته بعد عدم تمكنه من الاتصال بهم لمدة ثلاثة أشهر.

أما الفيلم الثاني ، والذي يحمل اسم ” كوم كوم”، وهو فيلم خيال من إخراج دُر جمجوم تدور أحداثه حول مراهقة تتعرض لتجربة مؤلمة تغير سلوكها.

بينما الفيلم الثالث حمل اسم “التعويذة الكرمية”، وهو فيلم رسوم متحركة من إخراج أفنان العلمي وديالا غوث، وتدور أحداثه حول ساحرة خرقاء تعيش في غابة بمفردها، تعلم أن جاراً جديداً من المقرر أن ينتقل إليها، وتحاول الانتقام منه، لكنها تفعل كل شيء في الاتجاه المعاكس.

أما الأفلام الثلاثة الأخرى فهي: “كلمة السر إلى” وهو فيلم رسوم متحركة من إخراج أديل زيغيدي من المملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول أساس العودة إلى الطبيعة العالمية، والتعرّف على الطبيعة بداخلنا (طبيعتنا الخاصة) والنظر إلى عملية تنمية الفرد (الشخصية) كعنصر من عناصر الظاهرة العالمية. يعيد الفيلم قصيدة للحياة تتنقل بين ذكريات الطفولة والمذكرات اليومية وتفسيرها من قبل البالغين، مما يعكس القضايا التي أثارها البحث عن معنى الوجود والشعور باليأس المتكرر.

ومن خلال القفز بين الأحلام والكوابيس والذكريات المشوشة، ترتبط شخصية الجدة الآمنة والخالدة، بالنجوم التي تُظهر مساراً في الظلام على أنه الاستجابات الساطعة للكون. في الوقت ذاته، من خلال تحولهم المستمر خلال القصيدة، يجسدون الشيء الوحيد الثابت أيضاً، وهو التغيير بحد ذاته.

أما فيلم ” الطريق” فهو فيلم خيال من قيرغيزستان وإخراج تولوموش جانبيكوف، وتدور أحداثه حول حارس وحيد يعيش في مقبرة صخرية بالقرب من بلدة صغيرة. من الواضح أن حياته بين الناس لم تنجح، لكنه يجد السلام في هذا المكان.

والفيلم الثالث حمل اسم ” احبس أنفاسك”، وهو فيلم وثائقي من بولندا وإخراج كاتارزينا سيكورسكا، وتدور قصته حول (فويتك)، وهو سباح من فئة S11 (ذوي الاحتياجات الخاصة)، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد المعاقين، وبطل أوروبا والعالم.

كان من المفترض أن يكون أول سباح غطس حر أعمى في بولندا، لكن جائحة كورونا تمنعه من إنهاء مسيرته في الغوص بنفس واحد، والمنافسة في الأولمبياد والبطولات الأخرى، مما يجعله يعيد النظر في مسيرته الرياضية.