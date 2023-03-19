بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد.. “غلام”: المملكة من أوائل الدول تعاملًا مع تداعيات “التغيرات المناخية”

البلاد- متابعات

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم، فعاليات احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد تحت عنوان “مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال”، شملت عدة فعاليات متنوعة في مقر المركز الرئيس بجدة ومختلف مناطق المملكة عبر معارض توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية وجداريات تفاعلية ومسابقة “كن مقدم النشرة الجوية”.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة كانت من أوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم إدراكًا لحيوية ملف “التغيرات المناخية” واستشعارًا لأهميته، ومسارعة في اتخاذ خطوات علمية وعملية للإسهام بفعالية في التعامل مع تلك الإشكاليات المناخية انطلاقاً من المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

كما كرم المركز الفائزين بالمشاركات المتميزة في مسابقة “كن مقدم النشرة الجوية” والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجنسين ومن مختلف الأعمار في مجمع العرب مول بجدة.

يشار إلى أن اليوم العالمي للأرصاد يوافق 23 مارس من كل عام وهو التاريخ المصادف لإنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950م، كمظلة دولية تعنى بكل الشؤون الخاصة بالطقس والتوقعات الجوية والمناخية، وقناة فاعلة للتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي لمسارات التنمية والعمران واستقرار حياة البشر والكائنات الحياة على سطح كوكب الأرض.