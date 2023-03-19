ارتفاع  ضحايا زلزال الإكوادور إلى 16 قتيلا

البلاد – وكالات

أعلن مكتب رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلي الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلي 16 قتيلا.

وسجلت السلطات تصدعات في مبان ومنازل في جواياكيل، بالإضافة إلي انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له علي موقع “تويتر”، المواطنين إلي إلتزام الهدوء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه علي بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.