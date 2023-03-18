شاهد.. نجران يتغلب على العربي بهدف وحيد

حائل- خالد الحامد
حقق فريق نجران انتصارًا ثمينًا وثلاث نقاط غالية، بعد فوزه على ضيفه العربي، بهدف وحيد في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري يلو للدرجة الأولى.
د59‘⚽️ هدف لـ @MC_NajranFC
أكـونـو يحرز الهدف الأول 👏#نجران_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/UcIVNICycF
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 18, 2023
سجل هدف المباراة ألين أكونو في الدقيقة 59 من عمر المباراة. بهذه النتيجة، يصبح رصيد نجران 25 نقطة بالمركز السادس عشر، فيما توقف رصيد العربي عند 42 نقطة بالمركز الخامس.