الرياضة

شاهد.. نجران يتغلب على العربي بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1444 هـ      18 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق نجران انتصارًا ثمينًا وثلاث نقاط غالية، بعد فوزه على ضيفه العربي، بهدف وحيد في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري يلو للدرجة الأولى.

سجل هدف المباراة ألين أكونو في الدقيقة 59 من عمر المباراة.  بهذه النتيجة، يصبح رصيد نجران 25 نقطة بالمركز السادس عشر، فيما توقف رصيد العربي عند 42 نقطة بالمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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