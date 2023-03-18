إيفرتون يبدد آمال تشيلسي الأوروبية بتعادل قاتل

أجبر إيفرتون نظيره تشيلسي على التعادل 2-2 السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

أقيمت المباراة في معقل تشيلسي ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن أمام نحو 40 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإنجليزي دارين إنغلاند.

تشيلسي تقدّم عبر البرتغالي جواو فيليكس بالدقيقة 52، ثم عادل المالي عبد الله دوكوري النتيجة بالدقيقة 69، وبعد 7 دقائق عاد “البلوز” للتقدّم مجددًا عبر الألماني كاي هافرتز من علامة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بدقيقة تعادل البديل إيليس سيمس لإيفرتون بهدف قاتل.

وأصبح رصيد تشيلسي 38 نقطة في المركز العاشر على لائحة “بريميرليغ” مبتعدًا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفارق وصل إلى 11 نقطة عن الترتيب الرابع، الذي يحتله فريق توتنهام هوتسبير بواقع 49، حيث باتت آمال تشيلسي الأوروبية في خطر.

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ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا عن الموسم المقبل، في حين يلعب صاحب المركز الخامس في مسابقة الدوري الأوروبي.