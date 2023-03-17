879 مليون ريال لتمويل قطاع الأفلام

البلاد- متابعات

أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام، بميزانية تبلغ 879 مليون ريال سعودي، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف الى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة. وذلك خلال أعمال فعالية Ignite the Scene من تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض.

ويستهدف البرنامج الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأفلام السعودي، ويسعى إلى تحفيز نمو قطاع الأفلام بشكلٍ مستدام، وتمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وتعزيز إنتاج الأفلام في المملكة، خاصة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الواعد، الذي يحظى باهتمامٍ متزايدٍ من قبل المستثمرين محليًا ودوليًا.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، إلى تفعيل البرنامج لمسارين تمويليين وهما “الإقراض” و”الاستثمار”، حيث تم إطلاق مسار “الإقراض” خلال الفعالية، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية شريكة للصندوق الثقافي، وهي “ليندو السعودية المالية” و”صكوك المالية” لتوفير حزم تمويلية تدعم إنشاء وتوسع المشاريع في قطاع الأفلام السعودي؛ كما سيتم إطلاق مسار “الاستثمار” في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

ويأتي استحداث هذا البرنامج استناداً للبيئة المتنامية الواعدة التي تملكها المملكة لهذا النوع من الأعمال، ويمكن للراغبين في الاستفادة من مسار الإقراض التقديم عبر الموقع الرسمي للصندوق الثقافي https://cdf.gov.sa/film.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 1442هـ، الموافق 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، وجاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، بالإضافة إلى تمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.