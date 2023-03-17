30 مليار دولار من بنوك أمريكية كبرى لإنقاذ مصرف “فرست ريبابلك”

البلاد – وكالات

قالت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية إن بنك فرست ريبابلك الذي يواجه أزمة ثقة من المستثمرين والعملاء، سيتلقى 30 مليار دولار من أكبر بنوك أمريكا في محاولة لإنقاذه.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن إظهار الدعم من قبل مجموعة من البنوك الكبرى مرحب به للغاية، ويظهر صمود النظام المصرفي، وتشمل هذه البنوك الكبرى «جيه بى مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتى جروب وويلز فارجو وتروست».

وستوفر هذه الأموال للبنك المتعثر في سان فرانسيسكو سيولة يحتاجها بشدة لمواجهة عمليات السحب من العملاء، ولدعم الثقة في النظام المصرفي الأمريكي خلال هذه المرحلة المضطربة للبنوك.

ورفض متحدث باسم فرست ريبابلك التعليق على الأمر، لكن البنوك المشاركة في إنقاذه قالت في بيان لها، إن تحركهم يعكس ثقتهم في فرست ريبابلك وفي البنوك بمختلف أحجامها، وأضافوا أن البنوك الإقليمية ومتوسطة وصغيرة الحجم ضرورية لصحة وعمل النظام المالي.