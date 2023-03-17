واشنطن ترسل  مسيرة أخرى إلى موقع سقوط “إم كيو-9” في البحر الأسود

البلاد – وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة مسيرة أخري إلي موقع سقوط الطائرة المسيرة “إم كيو-9” في البحر الأسود.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلي موقع تحطم الطائرة المسيرة “إم كيو-9” في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.

وقالت المصادر للوكالة إن “الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل”.

وأضافت الوكالة أنه بعد وقت قصير من فقدان الطائرة المسيرة “إم كيو-9” في 14 مارس الجاري، أرسلت الولايات المتحدة طائرة من الطراز نفسه إلى منطقة حادثة السقوط وكانت مهمتها الرئيسية هي فحص مكان الحادث، وكذلك مراقبة الجيش الروسي ومحاولاتهم لاستعادة حطام الطائرةالمسيرة من قاع البحر.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تدرس إمكانية إطلاق طائرة مسيرة أخرى فوق البحر الأسود خلال الأيام المقبلة.