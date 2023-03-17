“منظار بلا انتظار”.. حملة للتوعية بسرطان القولون

البلاد- متابعات

أطلقت وحدة القولون والمستقيم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود اليوم حمله توعوية بعنوان “منظار بلا انتظار” وتستمر حتى يوم غد وذلك في مول أفينو بارك بمدينة الرياض.

وهدفت الحملة إلى رفع مستوى وعي المجتمع حول المرض، واستهدفت مرضى القولون والمستقيم والناس بشكل عام بغية توعيتهم بمسببات هذا المرض والعلامات التي تزيد من فرص إصابته وطرق علاجه بأركان تحدث بها عدد من الطلاب والطالبات المشاركين من كلية الطب.

وأفادت استشارية الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة سفيان الحسن أن أعراض مرض القولون والمستقيم بدأت تظهر على الأشخاص الأصغر سنا في الفترة الأخيرة ولخطورة المرض وأهميته تزيد من أهمية التوعية، من خلال الكشف المبكر لاتخاذ الأساليب العلاجية المناسبة.