الرياضة مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للعلا واتحاد الهجن

الرياض – هاني البشر

وقع الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية لمحافظة العلا، مذكرة تعاون بهدف مأسسة وتمهيد التعاون المستقبلي بينهما من أجل تقديم الدعم الفني والتقني والتنظيمي والمشورة الفنية من قبل الاتحاد للهيئة في المجالات المتعلقة بسباقات الهجن وغيرها مما يتعلق بالهجن حسب حاجة الهيئة. وحسب المذكرة يعتبر الاتحاد السعودي للهجن هو الجهة المتخصصة بإدارة سباقات الهجن في المملكة وما يخصها، بينما ترغب الهيئة الملكية للعلا في التعاون معه في تنفيذ أنشطة متعلقة بسباقات الهجن. واتفق الطرفان على أن يكون التعاون بين الطرفين مرتكزا حول مجالات: الإدارة الفنية الإشرافية والتعاون لإنجاح سباقات الهجن التي تشرف عليها الهيئة، التعاون والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لقطاع الهجن داخل العلا، والتعاون لإنشاء أول مركز لتدريب ركوب الهجن في العلا.