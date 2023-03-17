المتسابق العالمي “فيرناندو ألونسو” يلتقي نجوم مستقبل الكارتنج

جدة – هاني البشر
زار سائق فريق أستون مارتن أرامكو للفورمولا1 الإسباني فيرناندو ألونسو، حلبةَ الكارتنج في حلبة كورنيش جدة اليوم الجمعة 17 مارس 2023م، حيث التقى بالأطفال، وتحدث معهم حول رحلته الناجحة، وفتح المجال أمامهم حول الفرص المتعددة التي يوفرها عالم رياضة السيارات.
وكان الإسباني فيرناندو ألونسو قد زار الحلبة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتطرق بطل العالم السابق للفورمولا1، إلى الحديث عن السباق في حلبة كورنيش جدة، متطلعاً إلى تقديم عرض قوي خلال سباق جائزة السعودية الكبرى stc، فيما أعرب ألونسو عن سعادته بلقاء الأطفال، مشيراً إلى أن حضوره كان من أجل دعم الأطفال وإلهامهم، وتعزيز شغفهم لتحقيق أحلامهم في المستقبل، فيما أكد ألونسو أن استضافة المملكة لفعاليات رياضية كبرى، سيكون له أثر إيجابي على الأطفال والشباب، الأمر الذي سيحفزهم على بناء أحلامهم، والمشاركة في هذه الأحداث المرموقة في المستقبل.
وأضاف ألونسو: “استمتعت اليوم بلقاء الأطفال في حلبة كورنيش جدة، ومشاركة خبراتي ومعرفتي في مجال رياضة السيارات، انطلاقاً من إيماننا بأهمية مساعدة الشباب في المجتمعات التي نزورها؛ لإلهامهم وفتح المجال أمامهم حول الفرص المتعددة التي يوفرها عالم رياضة السيارات، وأتمنى أن أكون قد ألهمتهم للتفكير في شغفهم برياضة المحركات، وخوض مسيرة احترافية في هذه الرياضة”.
الجدير بالذكر أن فرناندو ألونسو، والمنتقل حديثاً إلى فريق أستون مارتن أرامكو، كان مفاجأة الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم، خلف سائقي فريق ريد بُل، ومتفوقاً على سائقي فريق مرسيدس وفيراري، ليفرض نفسه منافساً قوياً على لقب موسم 2023.