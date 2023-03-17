إحباط محاولتي تهريب 1.279 مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء

البلاد : متابعات

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولتي تهريب 1,279،132 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” في جمرك ميناء ضباء عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق إخفاء متعددة.

وأفادت الهيئة أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699،500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في “خزان الهواء الخاص بالشاحنة”، وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579،632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

عُثر عليها مخبأة في خزان هواء شاحنة وتجويف إطارات.. إحباط محاولتي تهريب 1.279 مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباءhttps://t.co/qWmqI3rYTa#صحيفة_البلاد #عاجل pic.twitter.com/8u6GTqRWPV — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 17, 2023

كما أوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.