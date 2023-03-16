نيابة عن أمير مكة.. سعود بن جلوي يحضر الحفل الختامي لسباقات الخيل بجدة

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة؛ اليوم الحفل الختامي لميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة، على كأس الأمير خالد الفيصل للخيل العربية، وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة وكأس وزارة الدفاع، وكان في استقباله قائد المنطقة الغربية بوزارة الدفاع اللواء الطيار ركن أحمد بن علي الدبيس، وقيادات أفرع وزارة الدفاع بالمنطقة.

واشتمل السباق على ستة أشواط: جاء الشوط الأول لخيل (الإنتاج أفراس مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر) ومسافتة 1400م، على درع وزارة الدفاع، وحل بالمركز الأول الفرس “نينا” للمالك عبدالعزيز بن معلاء السهلي والمدرب أحمد مكي والخيال علي الميموني.

وحاز على المركز الأول للشوط الثاني لخيل ( الإنتاج والمستورد مفتوح عمر 3 سنوات مواليد 2020م ) ومسافته 1400م، على كأس أمارة منطقة مكة المكرمة الجواد ‘لعيون لاتين ‘ للمالك عبالعزيز بن معلاء السهلي، والمتدرب أحمد مكي، والخيال مشاري العيسى, فيما أتى الشوط الثالث لصالح الفرس ‘بنتوته’ للمالك عيد عبدالله العتيبي، والمدرب عبدالعزيز الزعبي، والخيال أمين بدرون، على درع وزارة الدفاع.

وحقق المركز الأول في الشوط الرابع لخيل (الإنتاج والمستورد مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر)، مسافة 2000م، على درع وزارة الدفاع الجواد “همام” للمالك فيصل فيحان المنديل، المدرب خشان الشمري والخيال عبدالله الصاعدي.

وجاء الشوط الخامس لخيل (الإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات واكثر لمسافة 2000م)، على كأس وزارة الدفاع ، في المركز الأول الجواد “وجه الرياض”، للمالك عبدالعزيز بن معلاء السهلي، والمدرب أحمد مكي والخيال علي الميموني.

وختام الحفل حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي السادس على كأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للخيل العربية، ( مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر)، الجواد الحارث للمالك حسين علي العذيقي، المدرب عايش الهذلي، والخيال عبدالله الصاعدي.