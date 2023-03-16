منافسة خليجية مميزة في اليوم الثالث لكأس العلا للهجن

الرياض – هاني البشر
تواصلت اليوم منافسات النسخة الأولى من «كأس العلا للهجن»، الحدث الاستثنائي الذي يعتبر (سنام السباقات) وتنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن على مدار أربعة أيام في ميدان العلا للهجن، بجوائز مالية هي الأعلى في تاريخ سباقات الهجن بقيمة إجمالية أكثر من 80 مليون ريال، وذلك من خلال إقامة منافسات اليوم الثالث، الذي خصص لأشواط الكؤوس لفئة الجذاع مفتوح ( 6 كم) والثنايا مفتوح ( 8 كم)، وشهدت الأشواط الأربعة أداء مميزاً وكانت حافلة بالإثارة والمنافسة القوية بين الأشقاء الخليجيين.
وكانت الانطلاقة عبر الشوط الأول، وخصص لكأس (جذاع بكار مفتوح) وفيه حققت (الذيبة ) لمحمد سلطان الكتبي المركز الأول، فيما جاءت (المشرفية وهيبة) لهجن الشحانية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، الذي خصص لكأس (جذاع قعدان مفتوح) وفيه حقق (الواضح ) لهجن زعيبل المركز الأول، وجاءت (مظبوط) لسعيد جابر الحربي في المركز الثاني و(مذعور) لسعيد بطي المري في المركز الثالث.
وخصص الشوط الثالث لكأس (ثنايا – بكار مفتوح) وفيه خطفت هجن الشحانية القطرية الأضواء من خلال تحقيق المركزين الأول والثاني عبر (شديدة) و(وسام) على التوالي، وحل (حدث) للشيخ ذياب سيف آل نهيان في المركز الثالث.
وكان ختام منافسات اليوم الثالث مع كأس ( ثنايا قعدان مفتوح) وشهد إثارة كبيرة، وفيه حقق (مهند) للإماراتي حمد راشد الكتبي المركز الأول، وجاء (إرسال) لهجن سيح السلم في المركز الثاني و(عز) لسالم عنزان النعيمي في المركز الثالث.
ويقام كأس العلا للهجن، بهدف تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازًا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية وتجري منافساته على ميدان العلا للهجن الذي تبلغ مساحته حوالي 20 كيلومترًا مربعًا، حيث تبلغ مساحة المسار الرئيسي 6 كيلومترات مربعة. ويبلغ طوله 8,140 مترًا ويتراوح عرضه بين 20 إلى 38 مترًا. ويمتلك خمس منعطفات، ومسارين بطول إجمالي يبلغ 16 كم.