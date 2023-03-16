“متمم” يوقع مذكرة تفاهم مع “مجلس شؤون الأسرة”

البلاد : متابعات

وقّع مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) اليوم الأربعاء 23 شعبان 4441هـ الموافق 15 مارس 2023م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون الأسرة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية 2023.

وتأتي المذكرة التي وقعها وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية الأستاذ حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، والمساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرةالأستاذة هيلة بنت محمد المكيرش في إطار اهتمام المركزوالمجلس بإيجاد تعاون استراتيجي في عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية، وتعزيز دورهما المشترك في التواصل والتبادل المعرفي والتثقيفي، ورفع الوعي في المجتمع والقطاع المالي، من خلال تنفيذ البرامج المشتركة ومشاركة التقارير والدراسات والأبحاث النوعية والمختصة بالتوعية المالية، مع التركيز على الجوانب التي تستهدف الأسرة لكونها المكون الأساسي للمجتمعات.

وفي تصريح صحفي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم قال آل الشيخ إن هذا التعاون يسهم في إثراء المعرفة المالية والاقتصادية عبر عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية ويحقق التبادل المعرفي والتثقيفي ويساهم في رفع الوعي في المجتمع من خلال الأسرة، عبر تقديم المبادرات وتنفيذ البرامج المشتركة ونقل المعرفة لجميع شرائح المجتمع، مبيناً أن “متمم” حريص على التوسع في مجال الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

من جهتها، أشارت المكيرش إلى أن اتفاقية مع “متمم” تأتي في إطار سعي مجلس شؤون الأسرة لتعزيز وعي الأسرة من خلال بناء الشراكات ذات النفع والأثر على كافة جوانب حياتها، لاسيما الجانب المالي، لما له من تأثير على تحقيق مستهدفات المجلس في تحسين جودة حياة الأسرة، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.